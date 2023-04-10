ضل قارب يقل نحو 400 مهاجر، طريقه بين مالطا وليبيا، بينما تتسرب إليه المياه، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر من شمال إفريقيا.