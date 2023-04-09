وكتب دارمانان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا إن الانهيار الجليدي وقع في منتصف النهار على جبل أرمانسيت الجليدي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ضحايا الانهيار الجليدي كانوا في نزهة على جبال الألب، ثم تحول الاستجمام إلى مأساة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، على تويتر إن خدمات الإنقاذ تواصل البحث عن المزيد من الضحايا وعبر عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.