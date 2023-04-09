وذكرت شرطة ديلاوير، أن حادث إطلاق النار وقع في مركز تجاري خارج مدينة ويلمنغتون مساء السبت.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة نيو كاسل بولاية ديلاوير، ديف كاربنتر جونيور، قوله إن العديد من وكالات إنفاذ القانون وغيرهم من رجال الطوارئ موجودون في مكان الحادث بـ"كريستيانا مول" حيث يجري التحقيق في الحادث.

ودعت شرطة ديلاوير عبر حسابها في "تويتر" المواطنين لتجنب المرور في المنطقة التي يقع فيها المركز التجاري.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن وضع المصابين في الحادث، لكنها قالت إنهم نُقلوا جميعا إلى مستشفى بالمنطقة لتلقي العلاج الطبي.