ويعد تقديم المعلومات الشخصية بما في ذلك الطول والوزن والوظيفة إلى الشرطة، عملية روتينية لأولئك الذين تم حجزهم بتهم جنائية، مع تسجيل هذه المعلومات بعد ذلك في نظام الحجز عبر الإنترنت.

ووُجهت إلى ترامب اتهامات في نيويورك، يوم الثلاثاء، 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال نظير السكوت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وكارين مكدوغال العارضة السابقة في مجلة "بلاي بوي" قبل الانتخابات الأميركية في 2016 لمنع النشر عن لقاءاته الجنسية المزعومة معهما.

ودفع ترامب ببراءته من جميع التهم خلال مثوله أمام محكمة مانهاتن الجنائية يوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل الإعلام ​​عن مصادر أن ترامب البالغ من العمر 76 عاما أخبر الضباط أنه يبلغ طوله 188 سم ويزن 109 كغ.

وبحسب ما ورد، ذكر الرئيس السابق أن طوله أقصر بمقدار بوصة واحدة (2.5 سم) مما سجله أطبائه سابقا في عام 2020 خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.

شون بي كونلي، الذي كان طبيب الرئيس، ذكر أن طول ترامب يبلغ 190.5 سم في 2020.

كما حدد ترامب مهنته على أنها "تجارة وأعمال"، بدلا من أن يضع "سياسيا" أو "الرئيس الخامس والأربعين" أو "مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة".