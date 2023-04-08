وذكرت تساي: "واجهنا في السنوات الأخيرة نزعة توسعية استبدادية مستمرة"، مؤكدة أن تايوان "ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات العقلية المماثلة للدفاع بشكل مشترك عن قيم الحرية والديمقراطية".

ويأتي الإعلان عن بدء المناورات غداة عودة رئيسة تايوان تساي إينغ وين من زيارة للولايات المتحدة.

والتقت تساي مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أثناء وجودها في لوس أنجلوس، الأربعاء الماضي، مما أثار غضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

مناورات صينية لـ3 أيام