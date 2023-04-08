ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن كوريا الشمالية أجرت تجربة على غواصة مسيرة هجومية ذات قدرات نووية، في أحدث استعراض لقدراتها العسكرية في مواجهة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.