الخارجية الإسرائيلية تصف عملية إطلاق النار والدهس بـ"الهجوم الإرهابي"، وتقول إن سيارة دهست عددا من الراجلين في كورنيش تل أبيب، مشيرة إلى أنها خلفت قتيلا و6 جرحى.

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن خدمات الطوارئ، إن 6 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة في عملية إطلاق نار ودهس في منتزه شاطئ تل أبيب.