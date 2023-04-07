وفي 30 مارس، قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه احتجز إيفان غيرشكوفيتش في مدينة إيكاترينبرج، التي تقع في منطقة الأورال، وإنه فتح قضية تجسس ضد المراسل البالغ من العمر 31 عاما، بتهمة جمع ما وصفه بأنه "أسرار عن المجمع الصناعي العسكري".

ونقلت "إنترفاكس" عن مصدر قوله: "تم توجيه الاتهام إلى غيرشكوفيتش".

من جانبها، نفت صحيفة "وول ستريت جورنال" تهمة التجسس عن غيرشكوفيتش، وطالبت بالإفراج الفوري عن "مراسلها الموثوق والدؤوب".

وحثت الولايات المتحدة روسيا على الإفراج عن غيرشكوفيتش، ووصفت مزاعم روسيا المتعلقة بتهمة التجسس بأنها "سخيفة".