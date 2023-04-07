وبوت الذي أفرجت عنه واشنطن مؤخرًا في إطار صفقة لتبادل أسرى مع روسيا، وجّه برقية إلى ترامب يحذّره فيها من أنّ "إدارة (الرئيس جو) بايدن لن تكتفي باقتيادك إلى المحاكم والسجون. إنّها تفضّل وضع حدّ لحياتك بدل تركك تقف في طريقها"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف فيكتور بوت في الرسالة التي وجهها من موسكو أمام صحفيين "ستكون موضع ترحيب في روسيا، وستجد ملاذًا آمناً، ومن هنا، يمكنك قيادة النضال من أجل الشعب الأميركي".



وأوقِف فكتور بوت في العام 2008 في تايلاند وحُكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن 25 عاماً.

وأفرجت عنه واشنطن وسلّمته إلى روسيا في ديسمبر الماضي في مقابل نجمة كرة السلة بريتني غراينر التي كانت موقوفة في روسيا منذ أشهر لحيازتها آلة تدخين إلكترونية تحمل كمية صغيرة من زيت الماريجوانا.

وتعتبر الولايات المتحدة بوت، الذي يطلق عليه الإعلام الغربي لقب "تاجر الموت"، أحد أكبر مهربي الأسلحة في العالم.

وأجرت موسكو وواشنطن صفقات عدة لتبادل أسرى في السنوات الأخيرة.



وما زالت روسيا تحتجز ما لا يقلّ عن ثلاثة أميركيين في سجونها، بينهم الصحافي إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقف الأسبوع الماضي بتهمة التجسّس.

وشهدت العلاقات الروسية-الأميركية تدهوراً منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.