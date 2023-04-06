قالت اليابان اليوم الخميس إن جهود الإنقاذ جارية لتحديد موقع أي ناجين بعد سقوط إحدى طائراتها الهليكوبتر العسكرية وعلى متنها عشرة أشخاص في البحربالقرب من مياكوجيما التي تكون جزءا من سلسلة جزر أوكيناوا جنوب غرب البلاد.