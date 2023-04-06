قالت اليابان اليوم الخميس إن جهود الإنقاذ جارية لتحديد موقع أي ناجين بعد سقوط إحدى طائراتها الهليكوبتر العسكرية وعلى متنها عشرة أشخاص في البحربالقرب من مياكوجيما التي تكون جزءا من سلسلة جزر أوكيناوا جنوب غرب البلاد.
- قال الجنرال ياسونوري موريشيتا قائد القوة البرية للدفاع الذاتي في إفادة صحفية إن طائرة نقل القوات يو.إتش 60، المعروفة باسم بلاك هوك، اختفت من على شاشات الرادار بعد مغادرتها قاعدة القوة البرية للدفاع الذاتي في مياكوجيما.
- أضاف موريشيتا أن الطائرة كانت تحلق في دورية فوق المياه المحيطة بمياكوجيما خلال مهمة استطلاع جوية.
- قال رئيس الوزراء الياباني في تعليقات بثتها هيئة الإذاعةاليابانية إن أولوية الحكومة الآن هي إنقاذ من كانوا على متنالطائرة.
- يبحث خفر السواحل الياباني وسفن الجيش، التي حددت موقع حطامالطائرة في المياه، الآن عن أفراد طاقم الطائرة وعددهم أربعة إضافةلستة ركاب.