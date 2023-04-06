وشدد الرئيس الصيني على أن العلاقات بين باريس وبكين شهدت مع ذلك "تطورا إيجابيا وثابتا".

وأضاف: ندعم استقلالية أوروبا الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الصين وفرنسا تدعوان المجتمع الدولي لتفادي أي تصعيد في الأزمة الأوكرانية.

من ناحيته، قال الرئيس الفرنسي إن الصين وفرنسا تتفقان على أنه يجب استبعاد الأسلحة النووية من النزاع الأوكراني.

وأضاف ماكرون: نريد أن تكون هناك نهاية للصراع بشرط احترام السيادة الأوكرانية من أجل سلام مستدام.

وقال الرئيس الفرنسي: سأناقش قضيتي إيران وكوريا الشمالية مع الرئيس الصيني.

وعقد ماكرون لقاء منفردا بعد ظهر الخميس مع نظيره الصيني.

وستنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في إطار اجتماع ثلاثي يريدان خلاله إيصال صوت أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا المتواصل منذ أكثر من سنة.

وفي التفاصيل المرتبطة بالزيارة: