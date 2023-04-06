وقال مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية، الخميس، إن ذخيرة "لانسيت" الروسية أثبتت كفاءة عالية في الحرب الأوكرانية، حيث دمرت أكثر من 100 مدفع "هاوتزر" ووحدات مدفعية ذاتية الدفع صنع "الناتو" منذ بداية العام الجاري، وتحديدا تم تدمير 45 بالمئة باستخدام طائرات مسيرة انتحارية".

وأكد أن استخدام الطائرات المسيرة لقذائف "لانسيت" أثبت فعالية من الناحيتين القتالية والاقتصادية، لأنه كقاعدة عامة، هناك الحاجة إلى قذيفة واحدة فقط لتدمير مدفع هاوتزر.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الحديث يدور بشكل أساسي عن مدافع M777 والوحدات ذاتية الدفع M109 Paladin المصنوعة في الولايات المتحدة والتي تم تسليمها لأوكرانيا.

وقد تم تطوير ذخيرة "لانسيت"، وهي قادرة على ضرب أهداف على مسافات تصل إلى عدة عشرات من الكيلومترات.

وتحمل الطائرات المسيرة 3 أنواع من الرؤوس الحربية التي تزن 3-5 كيلوغرامات، وتسبب تجزئة تراكمية أو حرارية شديدة الانفجار، اعتمادا على نوع الهدف الذي تتم إصابته.