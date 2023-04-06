وحثت الوزارة في بيان الولايات المتحدة على احترام تعهدها السياسي الرسمي الذي قطعته للصين بخصوص القضية التايوانية.

وقالت الوزارة في بيان "نعارض بشدة جميع أشكال التفاعل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان ومطلق زيارة يقوم بها زعيم تايواني للولايات المتحدة تحت أي مسمى أو ذريعة".

وأضافت أن "(جيش التحرير الشعبي) سيحمي بحزم سيادة الصين وسلامة أراضيها، وكذلك السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

الخارجية الصينية ترد