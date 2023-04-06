تجهز أوكرانيا 8 ألوية عاصفة جديدة يبلغ مجموعها 40 ألف جندي تريد أوكرانيا استخدامها خلال هجوم مضاد ضد القوات الروسية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وفق وكالة رويترز.