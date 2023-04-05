في لقاء تاريخي على الأراضي الأميركية، يوم الأربعاء، رحب رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي برئيسة تايوان تساي إنغ وين، ما يؤكد دعم المشرعين الأميركيين المتزايد للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي مع تصاعد التوترات مع غريمتها الصين.