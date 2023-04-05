وبحسب الاستطلاع الذي أجرته أجرته RTL / NTV-Trendbarometer، قال 64 في المئة من المستطلعين أن "كتلة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجب ألا تزود أوكرانيا بهذا النوع من الأسلحة"، بينما 28 في المئة منهم أيدوا توريدها. أما الـ 8% الباقية، فأجابوا بـ "لا أعرف"، أو لم يرغبوا في الإجابة.

وكانت الموافقة أعلى بشكل ملحوظ بين مؤيدي حزب الخضر 45 في المئة.

وانقسم المستطلعون حول مسألة زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. حيث اعتبر 49 في المئة مثل هذه الخطوة خاطئة و47 في المئة- صحيحة.

وفي فبراير الماضي، كشف استطلاع للرأي في ألمانيا أن غالبية كبيرة من سكان البلاد تعارض توريد أسلحة إلى أوكرانيا،

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إينزا" لقياس الرأي لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية أن نحو واحد من كل خمسة أشخاص ممن شملهم الاستطلاع (22 في المئة) أيد توريد أسلحة إلى أوكرانيا مقابل 68في المئة عارضوه.