وذكر لافروف، في حديثه لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "نحن بالفعل في المرحلة الساخنة من الحرب، لأن النازيين الأوكرانيين يقاتلون بالأساس بالأسلحة الأميركية، وفي كل مرة تهدد الإدارة الأميركية بتزويد المزيد والمزيد من الأنظمة طويلة المدى والقاتلة".

لكن رغم ذلك، يقول وزير الخارجية الروسي إنه يجب الحفاظ على العلاقات بين واشنطن وموسكو، مبرزا: "أعتقد أننا بحاجة للحفاظ على العلاقات".

وأضاف: "أو على الأقل ألا نفقد الأمل في أن يستيقظ الأميركيون ويستأنفون نوعا من الحوار، سنرى، لم يتبق الكثير من الانتظار".

ويأتي حديث لافروف بعد أيام من تبنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية لبلاده، عنوانها الأبرز "واشنطن عدو موسكو الأول".

وجاء في نص الوثيقة التي حددت ملامح علاقات روسيا الخارجية: "المسار الأميركي هو المصدر الرئيسي للسياسة المعادية لروسيا والمخاطر على أمنها، والسلام الدولي القائم على التوازن والتنمية العادلة للبشرية".