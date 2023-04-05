أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول"، يوم الأربعاء، أنّه تمّ بفضل عملية أمنية دولية إغلاق إحدى أكبر منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.
- قالت يوروبول في بيان إنّ "عملية بوليسية غير مسبوقة شاركت فيها 17 دولة أتاحت تفكيك (جينيسيس ماركت)، أحد أخطر الأسواق" الإلكترونية المخصصة للجريمة في العالم.
- أفادت يوروبول بمشاركة كل من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) والشرطة الهولندية.
- قالت وكالة مكافحة الجريمة البريطانية إن العملية شهدت إلقاء القبض على 24 شخصا في بريطانيا و17شخصا في هولندا.
- قالت يوروبول: "جينيسيس ماركت كانت قد عرضت هويات أكثر من 2 مليون شخص للبيع عند وقت إغلاقها".