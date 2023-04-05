أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول"، يوم الأربعاء، أنّه تمّ بفضل عملية أمنية دولية إغلاق إحدى أكبر منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.