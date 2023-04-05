النسبة المتبقية من المدينة، أي 5%هي منطقة رمادية أو منطقة اشتباكات، وفقا لأحدث التقارير عن المعارك الجارية في المدينة الواقعة في مقاطعة

في الأثناء تحاول قوات فاغنر السيطرة على قرية بوغدانيفكا إلى الشمال من باخموت، لكنها لم تتمكن بعد من السيطرة عليها.