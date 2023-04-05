وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن ابنة الرئيس الأميركي السابق، إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر لم يحضرا كلمة ترامب في منتجعه الخاص "مار إيه لاغو" في ولاية فلوريدا.

وقالت الصحيفة إن غيابهما كان ملحوظا، خاصة بعد جلسة المحكمة التي شهدت توجيه تهم جنائية إليه.

وأوضحت أن الاثنين موجودين في ولاية وايومنغ من أجل الاحتفال بعيد الفصح اليهودي، وهو تقليد اعتادا عليه في السنوات الماضية، علما بأن هذه الإجازة تبدأ الأربعاء.

ونقلت عن مصدر لم تكشفه أن الاثنين قابلا ترامب وجها لوجه الأسبوع الماضي، حيث أعربا عن دعمهما له.

وأضافت أنه ليس من الواضح أيضا سبب غياب السيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، عن مؤتمر زوجها الذي وصفته بالتاريخي.

ومثّل غياب ميلانيا أمرا غريبا، خاصة أنها شوهدت في المنتجع الأسبوع الماضي.

وأثار الأمر تكهنات بسبب غيابها، فالبعض توقع أن الأمر يرتبط بطبيعة الاتهام الموجه إلى زوجها، إذ إنه يدور حول علاقة تجمع ترامب مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وفق مجلة "بيبول" الأميركية.

وغابت الزوجة أيصا عن إجراءات المحاكمة في نيويورك.

ونقلت المجلة عن مصدر قبيل جلسة الاتهام، أن ميلانيا ترامب لا تزال تشعر بالسعادة في فلوريدا، لكن المصدر ذكر أنها تشعر أيضا بالغضب ولا تريد أن تسمع شيئا عن تهمة دفع زوجها 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة إباحية.

وقال مصدر آخر مطلع على الأمر إنها ستدعم زوجها في وجه الاتهام الجنائي وهذا ما تفعله.

وكان بين الحضور، أفراد من عائلة الرئيس الأميركي السابق، ومنهم: