وأضافت الوكالة "كان مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع في أصفهان هدفا لهجوم فاشل بطائرة مسيرة صغيرة أحبطته أنظمة الدفاع".

وأضافت أنه تم إسقاط هذه الطائرة الصغيرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من مجمع وزارة الدفاع.

وذكرت أن المحاولة لم تسفر عن أي أضرار.

الهجوم ليس الأول

يشار إلى أن هذا الهجوم بالمسيرات في أصفهان ليس الأول من نوعه.

ففي يناير الماضي، احتلت مدينة أصفهان الإيرانية عناوين الأخبار في الصراع الإيراني الإسرائيلي، الذي بدأ يخرج عن طابعه السري، بعد معلومات عن هجوم ضرب مركز تصنيع حربي في المدينة الواقعة وسط إيران.

وقالت إيران حينها: