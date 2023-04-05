قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء إن طهران أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على مجمع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان الليلة الماضية.
وأضافت الوكالة "كان مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع في أصفهان هدفا لهجوم فاشل بطائرة مسيرة صغيرة أحبطته أنظمة الدفاع".
وأضافت أنه تم إسقاط هذه الطائرة الصغيرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من مجمع وزارة الدفاع.
وذكرت أن المحاولة لم تسفر عن أي أضرار.
الهجوم ليس الأول
يشار إلى أن هذا الهجوم بالمسيرات في أصفهان ليس الأول من نوعه.
ففي يناير الماضي، احتلت مدينة أصفهان الإيرانية عناوين الأخبار في الصراع الإيراني الإسرائيلي، الذي بدأ يخرج عن طابعه السري، بعد معلومات عن هجوم ضرب مركز تصنيع حربي في المدينة الواقعة وسط إيران.
وقالت إيران حينها:
- تعرض أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في اصفهان، مساء السبت، لهجوم فاشل باجسام طائرة صغيرة (مسيرات).
- أصيب إحداها من قبل الدفاع الجوي للمجمع فيما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية.
- إن هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع ضحايا ولحقت أضرار طفيفة بسقف المصنع، ولم تتسبب في إحداث خلل في معدات ومهمات المجمع.
- البيان الرسمي الإيراني لم يحدد طبيعة المجمع الصناعي الدفاعي.