وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا حوالي 500 مليون دولار من الذخيرة والمعدات فورا، كما ستنفق أكثر من 2 مليار دولار لشراء مجموعة من الذخائر والرادار والأسلحة الأخرى إلى كييف في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "عملا بتفويض السلطة من الرئيس الأميركي جو بايدن، سنقوم بإرسال الأسلحة والمعدات الأميركية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

تتضمن حزمة المساعدة العسكرية هذه مزيدا من الذخيرة لمنظومة هيمارس التي قدمتها الولايات المتحدة في السابق، وصواريخ اعتراض الدفاع الجوي، وطلقات المدفعية، بالإضافة إلى الأنظمة المضادة للدروع، والأسلحة الصغيرة، ومركبات نقل المعدات الثقيلة، ودعم الصيانة الضروري لتعزيز المدافعون عن أوكرانيا في ساحة المعركة".

"بالإضافة إلى ذلك، تعلن وزارة الدفاع الأميركية عن حزمة مهمة تشمل قدرات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى ذخيرة المدفعية والدبابات وأنظمة الهاون والصواريخ والأنظمة المضادة للدروع في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية".

وأشارت الحكومة الأميركية إلى أن هذه المساعدة الأمنية الجديدة ستسمح لأوكرانيا بمواصلة الدفاع عن نفسها ضد حرب روسيا.

وأعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية عن وصول حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا.

تتضمن الإمكانيات في هذه الحزمة ما يلي: