ونشر النيادي صورا للتكريم من داخل محطة الفضاء الدولية، ظهر فيها وهو يتقلد بوسام خاص من قبل رواد فضاء ناسا.

وعلق النيادي على الصورة: "شرف كبير لي أن أكون جزء من هذه المهمة التاريخية التي أمثل فيها بلدي الإمارات وأن أحصل على شارة رواد الفضاء الذهبية من وكالة ناسا".

وأضاف: "سأحمل هذه الشارة كعلامة على الالتزام الذي تعهدت به منذ أن بدأت هذا المسار".

وقبل شهر، انطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ضمن فريق "كرو-6" في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.