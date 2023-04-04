يتابع الأميركيون، الثلاثاء، واقعة لم يشهدوا لها مثيلا عبر التاريخ، بينما يمثل رئيسهم السابق، دونالد ترامب، أمام المحكمة في نيويورك، إثر اتهامه جنائيا بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية سنة 2016.