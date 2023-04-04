أصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الثلاثاء، في تحول استراتيجي تاريخي أثارته حرب موسكو على أوكرانيا، والذي سيؤدي لمضاعفة المناطق المتحالفة مع الولايات المتحدة، على الحدود الروسية.