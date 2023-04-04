من هو مدعي عام مانهاتن ألفين براغ؟

تم انتخاب براغ، وهو ديمقراطي، ليكون المدعي العام السابع والثلاثين لمقاطعة مانهاتن في نوفمبر 2021.

خلف المدعي العام للمقاطعة سايروس فانس جونيور وأدى اليمين الدستورية في بداية عام 2022، وهو رابع شخص يُنتخب لهذا المنصب خلال 80 عاما.

قبل توليه المنصب، عمل براغ كمدع عام فيدرالي ومسؤول في مكتب المدعي العام في نيويورك.

أشرف براغ على توجيه الاتهام إلى ستيفن ك.بانون، أحد المقربين من ترامب، بتهم تشمل غسيل الأموال والاحتيال.

كما حصل على إدانة ألين فايسلبرغ، المدير المالي لمنظمة ترامب، الذي حُكم عليه بالسجن خمسة أشهر فيما يتعلق بخطة التهرب الضريبي طويلة الأمد.

ومن المقرر أن تعقد محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الساعة 18:15 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهاما جنائيا بقضية "شراء الصمت" التي اتهم بها رسميا الأسبوع الماضي.

قضية ستورمي دانييلز