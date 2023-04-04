من المقرر أن تعقد محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الساعة 18:15 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهاما جنائيا بقضية "شراء الصمت" التي اتهم بها رسميا الأسبوع الماضي.