وفي مقابلة مع موقع "أرغومنتي آي فاتكي"، نشرت الثلاثاء، قال لافروف: "لقد خسر الاتحاد الأوروبي روسيا. لكن هذا خطؤه. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وزعماؤه هم الذين يعلنون صراحة أنه من الضروري إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مثلما يسمونها".

وفيما يلي أبرز ما جاء من تصريحات لافروف خلال المقابلة: