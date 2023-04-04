وأورد بيان صادر عن السلطات المحلية في المدينة نُشر على فيسبوك أن "العدو استهدف للتو أوديسا ومنطقتها بطائرات مسيّرة هجومية"، مضيفا "هناك أضرار"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونقل البيان عن يوري كروك رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا قوله إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تعمل، محذرا من احتمال شن موجة ثانية من الهجمات.

وكان ميناء أوديسا على البحر الأسود يُعد وجهة مفضلة لقضاء العطلات للأوكرانيين والروس على السواء قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفبراير من العام الماضي.

ومنذ بدء الحرب، تعرضت أوديسا للقصف مرات عدة من قبل القوات الروسية.

وفي يناير الماضي، حذرت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة من أن وسط مدينة أوديسا المدرج على قائمة التراث العالمي معرض للخطر.

وأوديسا هي المدينة الساحلية الرئيسية في جنوب أوكرانيا وتطل على البحر الأسود، وكان عدد سكانها قبل الحرب مليون نسمة.

وأنشأت المدينة في عام 1794 خلال عهد الإمبراطورة كاثرين العظيمة، آخر إمبراطورة حكمت روسيا.



وتتمتع المدينة بأهمية استراتيجية، وذلك لكونها شريانا اقتصاديا لأوكرانيا، إذ تضم مرفأين، وتمثل مركزا للنقل التكاملي مع خطوط السكك الحديدية.