وأعلنت الحكومة الكونغولية يوم الإثنين أن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي شرقي البلاد.

وذكر الليفتنانت كولونيل غيوم ندجيكي كايكو في بيان أن الانهيار الأرضي وقع في قرية بولوا بإقليم ماسيسي الأحد.

وأوضح كايكو: "نتيجة لهذا الحادث المؤسف، فقد عشرين شخصا من مواطنينا أرواحهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين ويجري البحث عنهم".

ووفق ألفونس موشيشا ميهينغانو، وهو مسؤول محلي، فإن حوالي 25 سيدة مع أطفالهن كن يغسلن الملابس في مجرى مائي عند سفح الجبل عندما حدث الانهيار الأرضي، ودفن بعضهم تحت الركام.

ودمرت أعمال العنف منطقة شرقي الكونغو بسبب الصراع بين أكثر من 120 جماعة مسلحة على السلطة والأرض والموارد الطبيعية، بينما يقاتل البعض لحماية مجتمعاتهم.