وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في نيويورك، إن ترامب يقيم حاليا في برجه الخاص في نيويورك حتى موعد محاكمته.

وأضاف مراسلنا: "يوجد تأمين خاص للبرج الذي يقيم فيه ترامب في نيويورك"، مشيرا إلى أن "السلطات الأمنية وضعت خطة خاصة لتأمين محاكمة ترامب الثلاثاء".

وحذّر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز الإثنين من أنّ أيّ شخص في المدينة سيتوسّل العنف للاحتجاج خلال محاكمة ترامب سيتمّ "توقيفه ومحاسبته أيّاً كان".

وقال آدمز خلال مؤتمر صحافي عشية مثول ترامب أمام المحكمة "في الوقت الذي يفكّر فيه بعض مثيري الشغب بالمجيء إلى مدينتنا غدا (الثلاثاء)، رسالتنا واضحة وبسيطة: تحكّموا بأنفسكم".

وجرى اتهام ترامب بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

وينفي ترامب الاتهام الموجه إليه، معتبرا إجراءات محاكمته بمثابة "استهداف سياسي"، بينما يخوض حملة لأجل خوض سباق الوصول مجددا إلى البيت الأبيض في 2024.

ولدى مثول ترامب أمام المحكمة، يوم الثلاثاء، سيجري أخذ بصماته، كما ستلتقط له المحكمة صورة التوقيف، فيما استبعدت مصادر أميركية أن يتم تقييد يديه بالأصفاد.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن فريق ترامب قضى نهاية الأسبوع الأخير وهو يعد الخطة التي يراها ملائمة من أجل الدفاع عن الرئيس الجمهوري السابق.