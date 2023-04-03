وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية الإثنين: "ثبت أن العمل الإرهابي الذي ارتُكب في الثاني من أبريل في سان بطرسبرغ، خططت له الأجهزة الخاصة الأوكرانية التي جندت عملاء بين المتعاونين مع صندوق نافالني المزعوم لمكافحة الفساد"، ذاكرة اسم المشتبه بها الرئيسية داريا تريبوفا.

وأعلنت السلطات الروسية، الاثنين توقيف المشتبه بها الرئيسية في الهجوم.

وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر تلغرام إن المحققين "اعتقلوا داريا تريبوفا، المشتبه بمشاركتها في الانفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ" الأحد.

وأفادت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية أن تريبوفا سبق أن وضعت قيد الاحتجاز لمدة عشرة أيام لمشاركتها في تظاهرة غير مصرح بها في فبراير من العام الماضي بعيد إطلاق روسيا هجومها على أوكرانيا.

وأورد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أن تريبوفا تبلغ 26 عاما وولدت في سان بطرسبرغ وهي مواطنة روسية.

وأدى انفجار الأحد إلى مقتل فلادلين تاتارسكي (40 عاما)، المدون البارز الذي ولد في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وأوردت تقارير أن تاتارسكي، واسمه الحقيقي ماكسيم فومين، قُتل بعد تلقيه تمثالا صغيرا ملغوما، كما أصيب 32 شخصا بجروح في الهجوم.