وقال مارسين بريداتش، مدير مكتب السياسة الدولية في الرئاسة البولندية، في تصريح لإذاعة "أر ام اف" الخاصة، "إنها زيارة رسمية" لكن الرئيس الأوكراني "يريد أيضا لقاء البولنديين والأوكرانيين المقيمين في بولندا".

خلال زيارته، سيلتقي زيلينسكي نظيره البولندي أندريه دودا لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني والاقتصادي والزراعي، ومن ضمنها تلك المتعلقة بنقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا، بحسب بريداتش.

وأوضح بريداتش: "نريد أن يكون جدول الأعمال كاملاً قدر الإمكان".

في كلمة مقررة، مساء الأربعاء، في القصر الملكي في وسط العاصمة البولندية، سيوجه زيلينسكي "بضع كلمات إلى البولنديين، في سياق ما حدث العام الماضي - حول مساعدة البولنديين لأوكرانيا واللاجئين (الأوكرانيين) عند الحدود، واستقبالهم في منازلهم (...) أظن أن هذا هو الغرض من هذا الاجتماع "، بحسب المصدر نفسه.

من المقرر أيضا أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي.

وأضاف بريداتش "نحن نهيء عدداً من العناصر التي ستجعل هذه الزيارة مميزة".

وسبق للرئيس الأوكراني أن قام بزيارة واشنطن ولندن وباريس وبروكسل قبل وارسو.