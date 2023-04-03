وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الإثنين: "لأول مرة في تاريخ القوات المحمولة جوا، تم اليوم في مقاطعة ساراتوف، تزويد أحد التشكيلات لقوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية بأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة المحدثة "توس-1 إيه".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه المنظومة أظهرت نتيجة جيدة في تدمير معاقل العدو المحصنة خلال العملية الخاصة، يتم إشعال الحريق باستخدام أحدث أنظمة البرامج للإشارة الطبوغرافية والجيوديسية، من المستحيل أن تختبئ من نار هذه الأنظمة حتى في الخنادق".

وأضافت وزارة الدفاع أن الطواقم المتوجهة إلى منطقة العمليات الخاصة أظهرت استعداد المركبات والأفراد لأداء المهام القتالية.

وقال مدير جهاز الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المحمولة جوا، العقيد أليكسي غونشاروف، بأن هذه الأنظمة "ليس لها مثيل في الترسانات الغربية للأسلحة".

وأضاف: "تثير الذعر في أعدائنا، أنا واثق من أن استخدامها سيقرب انتصارنا".

الراجمة الروسية "توس-1 إيه"