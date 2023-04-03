لقي 26 شخصا مصرعهم في أعاصير وعواصف قوية ضربت الوسط الشرقي للولايات المتحدة وجنوبها ودمرت عددا كبيرا من المباني، حسب حصيلة جديدة للضحايا أعلنتها السلطات.
آخر التطورات
- قضى تسعة أشخاص في شرق مدينة ممفيس بمقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي (جنوب)، كما صرّح رئيس بلدية المقاطعة لاري سميث عبر قناة WREG المحلية.
- يضاف هؤلاء إلى 17 قتيلا آخر في ولايات أركنسو وميسيسيبي وألاباما بجنوب البلاد، وإنديانا وإيلينوي في وسط شرقها وديلاوير على الساحل الشرقي.
- في ولاية ديلاوير أدى "انهيار مبنى" في ساسكس إلى مقتل شخص ليل السبت الأحد حسب مركز الإنقاذ في المقاطعة.
- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية الولايات المجاورة مثل بنسلفانيا ونيويورك من رياح عاتية وأعاصير محتملة.
- ضربت أعاصير مدمرة الجمعة أركنسو حيث لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، حسب ما قالت حاكمة الولاية الجنوبية الريفية سارة هاكابي في مؤتمر صحافي.
- أبلغت خدمات إدارة الكوارث في ميسيسيبي عن مقتل شخص وجرح آخرين في مقاطعة بونتوتوك على بعد 200 كلم جنوب ممفيس.
- لقي مسنّ مصرعه في ولاية ألاباما عندما ضرب إعصار منزله، حسب ما أوردت سلطات مدينة هانتسفيل القريبة من الحدود مع تينيسي.
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650 ألف منزل بلا كهرباء
- قطع التيار الكهربائي عن نحو 650 ألف منزل على الأقل السبت في أوهايو وبنسلفانيا وتينيسي وكنتاكي وفرجينيا الغربية، بحسب موقع "باور أوتدج" الأميركي.
- الأعاصير ظاهرة يصعب التنبؤ بها، وهي متكررة في الولايات المتحدة خصوصا في وسط البلاد وجنوبها.
- قبل أسبوع، ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي متسببا بمقتل 25 شخصًا ومخلفا أضرارا جسيمة بالممتلكات. وتفقد الرئيس جو بايدن الموقع الجمعة.
- في ديسمبر 2021، لقي نحو ثمانين شخصا مصرعهم بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.