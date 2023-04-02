وقالت الوزارة في بيان "إثر الحادث، قضى شخص. إنه المدون العسكري فلادلين تاتارسكي. أصيب 16 شخصا".

وذكرت وكالة تاس بحسب مصادرها "الى وقوع انفجار في مقهى "ستريت بار" في 25 جامعة يونيفرسيتسكايا إمبانكمينت".

القنبلة في التمثال

قالت وسائل إعلام روسية ومدونون عسكريون إن تاتارسكي كان يلتقي بأفراد من الجمهور وأن شخصا قدم له تمثالا صغيرا انفجر على ما يبدو.

وبحسب ما أفادت مصادر للوكالة فإن الأنفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة، كانت قوتها التفجيرية أكثر من 200 جرام من مادة تي إن تي.

وقعت حرائق وانفجارات مختلفة في روسيا منذ بدء القتال في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، بدون أي مؤشر واضح على وجود صلة بالصراع.