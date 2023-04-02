في اتصال هاتفي نادر منذ بدء حرب أوكرانيا، حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، نظيره الروسي، على الإفراج الفوري عن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي اعتقل الأسبوع الماضي، فيما ندد سيرغي لافروف بـ"الضجة الإعلامية" في الغرب بشأن هذه القضية.