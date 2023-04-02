ووفق ما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، فقد أعرب العديد من أعضاء الحكومة عن استيائهم من الخطوة لتمويل الجهاز الأمني الجديد.

وأضافت أن ممثلي المالية اقترحوا إمكانية تأمين الميزانية المخصصة لإنشاء الحرس الوطني خلال بضعة أشهر من دون اقتطاع من ميزانيات الوزارات الأخرى، لكن إيتمار من غفير رفض هذا المقترح.

وقال بن غفير: "نريد هذا الإجراء بسرعة وأي تأجيل يأتي على حسابنا".

لابيد: جيش خاص من "السفاحين"

رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على القرار منتقدا الحكومة:

"حكومة نتنياهو وافقت على تخفيضات أفقية لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة".

"سوف يقتطعون من ميزانية وزارات الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من "السفاحين" لمهرج تيك توك".

"أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة. الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص الوهميين".

ثمن تأجيل الإصلاحات