صرح مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأحد، بأن الاتحاد "سيتصدّى لأي انتهاك" من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي.