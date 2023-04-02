وتبعد كوستيانتينيفكا 20 كيلومترا إلى الغرب من باخموت التي تمثل بؤرة قتال منذ ما لا يقل عن 8 أشهر في ظل محاولة القوات الروسية الاستيلاء عليها. وكان تعداد سكان كوستيانتينيفكا 70 ألف نسمة قبل الحرب.

وقال آندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق تلغرام "نفذ الروس قصفا مكثفا على بلدة كوستيانتينيفكا".

وأضاف أن 16 بناية سكنية و8 منازل وروضة أطفال ومبنى إداري تضررت من القصف.

وأظهرت صور نشرها يرماك الدمار الجزئي الذي لحق بالمباني والحفر الناجمة عن الانفجارات.

وبحسب الادارة المحلية للمدينة أفادت بأن الجيش الروسي أطلق ضربتين من صاروخ إس -300، وأربع قذائف صاروخية من صاروخ أوراجان أرض-جو.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة الصور وعدد القتلى والمصابين.