يعتقد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن الصورة الجنائية التي ستلتقط له في جلسة المحكمة المرتقبة، الثلاثاء المقبل، ستكون الأكثر شهرة في العالم، وفق ما قاله أحد المقربين منه.
وقال الصديق الوثيق، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ترامب يسعى لجمع الملايين من هذه الصورة لتمويل حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية في رئاسة الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذه الصورة ستلصق على أكواب القهوة والشاي والقمصان والإعلام، وستكون محور ملصقات دعائية.
وصديق ترامب، الذي أورد هذه التصريحات نقلا عن الرئيس السابق، هو الكاتب توني كرامير، علما بأنه على صلة وثيقة معه منذ 10 سنوات ويدير مجموعة دعم له.
وقال كرامير: "الرئيس ترامب وأنصاره يعرفون أن الصورة الجنائية تختزل مبدأ مطاردة الساحرات (مصطلح يشير إلى اضطهاد الكنيسة لأشخاص اتهمتهم بممارسة السحر عبر محاكمات عنيفة)، ضده وهي رمز لكل شيء خطأ في أميركا التي أصبحت جمهورية الموز مع بايدن".
وأضاف أن ترامب يعرف أن صورته الجنائية، التي تلتقط للمتهمين مع بدء محاكمتهم في الولايات المتحدة، ستكون الأكثر شهرة من نوعها في التاريخ، باعتبارها رمزا لهجوم اليسار على ترامب.
واعتبر أن أي محاولة لإذلاله ستأتي بنتائج عكسية.
هل يمكن لترامب القيام بحملة رئاسية وهو تحت لائحة الاتهام؟
- سيكون ذلك متروكا لقاضي محكمة الولاية المكلف بقضية ترامب، لكن يبدو من غير المرجح أن يسعى المدعون إلى احتجاز الرئيس السابق أو تقييد سفره في الولايات المتحدة أثناء نظر القضية.
- لا يوجد أي عائق قانوني يمنعه من مواصلة حملته الرئاسية أثناء مواجهة تهم جنائية، أو حتى إذا كان مسجونا.
تفاصيل المحاكمة
- من المقرر أن يمثل الرئيس الأميركي السابق أمام المحكمة في نيويورك، الثلاثاء المقبل.
- سيتعين على ترامب الخضوع لإجراءات معينة يجب أن يمر بها أي متهم آخر عندما يتم توجيه تهمة إليه.
- لكن وضعه كرئيس سابق يترشح حاليا مرة أخرى عن الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، سيضفي بلا شك مزيدا من المخاوف الأمنية والعملية حول الخطوات التالية في قضيته.
- كانت هيئة محلفين كبرى في نيويورك وجهت، الخميس، اتهاما إلى ترامب، بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية.
- يتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن.
- ولم تلتزم ستورمي دانييلز طويلا ونشرت كتابا في 2018 أفشت فيه كامل قصتها معه.
- أصر ترامب في أبريل 2018 على أنه لم يكن على علم بالمبلغ الذي قدم لدانييلز، لكن محاميه السابق كوهين قدم للكونغرس سلسلة من صور الشيكات، التي وقعها ترامب، والتي تعكس المدفوعات إلى كوهين التي قال إنها تعويضات عن الأموال التي قدمها، بما في ذلك اثنان على الأقل جاءا بينما كان ترامب في البيت الأبيض.
- بموجب قانون نيويورك، يُعد إخفاء مثل هذه المدفوعات في سجلات الشركات جريمة، ولكنها في العادة مجرد جنحة.