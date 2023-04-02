وناقش الرئيسان "الوضع العسكري في أوكرانيا"، وجدد إيمانويل ماكرون "دعمه لأوكرانيا لوضع حد للعدوان الروسي"، بحسب ما أشارت الرئاسة الفرنسية في بيان.

خطوات تنفيذ لخطة من 10 نقاط

أوضح فولوديمير زيلينسكي عبر تلغرام أنه بحث مع نظيره "الخطوات التالية لتنفيذ" خطته للسلام المؤلفة من عشر نقاط. وأضاف "لقد نسّقنا الإجراءات للفعاليات الدولية المقبلة".

تابع زيلينسكي خلال خطابة اليومي للأمة "لقد تناقشنا بالتفصيل لمدة ساعة. تحدثنا عن الوضع على خط الجبهة، وتعاوننا السياسي، وكيفية المضي قدمًا في تنفيذ مشروع السلام الأوكراني. أشكر لفرنسا دعمها المستمر".

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