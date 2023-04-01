قتلت العواصف والأعاصير 18 شخصا على الأقل في الغرب الأوسط والجنوب الأميركيين، فيما رصدت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية الدمار، الذي خلفه الطقس المضطرب.