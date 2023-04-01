أظهرت صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية مستوى عاليا من النشاط في الموقع النووي الرئيسي بكوريا الشمالي، بعد أن أمر زعيم البلاد بزيادة إنتاج وقود القنابل لتوسيع ترسانة البلاد النووية.