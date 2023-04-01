بينما يعتزم الرئيس السابق دونالد ترامب السفر إلى نيويورك يوم الإثنين قبل المثول أمام "محكمة مؤمنة بشكل خاص" يوم الثلاثاء، فقد بدأت عملية أمنية على أعلى مستوى لتأمين هذا الحدث التاريخي.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن ترامب سيقضي ليلة الإثنين في نيويورك في انتظار استدعائه، يوم الثلاثاء، من قبل محكمة مانهاتن لمحاكمته في تهم جنائية لم تحدد بعد.
وأشارت إلى أن "لائحة الاتهام" التي تواجه ترامب قد تؤدي إلى "تحديات أمنية غير عادية في المحكمة"، خاصة وأن الرئيس السابق يواصل انتقاد القاضي المكلف بالقضية والمدعي العام.
- ذكر مسؤول أمني، تحدث للصحيفة الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويته، أن فريقا من عملاء الخدمة السرية أجرى جولة في قاعة المحكمة لرسم خريطة لمسار ترامب داخل المبنى وخارجه. وتابع أن العشرات من عناصر الأمن سيعملون على تأمين سفر ترامب من فلوريدا إلى نيويورك.
الممثلة الإباحية عن قضية ترامب: ستفجر العنف
- قالت الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، التي كانت سببا في توجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق، إن الإجراءات القانونية بحق الأخير ستفجر العنف.
- ذكرت ستورمي دانييلز، أنها تلقت تهديدات بالقتل منذ الإعلان رسميا عن توجيه الاتهام إلى ترامب في القضية، بحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ليل الجمعة السبت. وتابعت: "مهما كانت النتائج، فإنها (قضية ترامب) ستفجر العنف، وسيكون هناك قتلى ومصابون".