"خطأ المظلة النووية"



نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون، قولها في بيان:

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يخاطر ببلاده ولديه طموح سياسي للحصول على الأسلحة النووية

إذا كان زيلينسكي يعتقد أنه يستطيع تجنب النيران الروسية القوية من خلال الدخول تحت المظلة النووية الأميركية المثقوبة أصلا، فإنه بالتأكيد يسلك الطريق الخطأ.

إنها حقيقة معروفة أن الشخصيات الرسمية الأوكرانية كشفت علانية عن طموحاتها النووية في مناسبات مختلفة، بما في ذلك إعلان زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 2022.

السلطات الأوكرانية تشعر بجنون العظمة بشكل لا يمكن علاجه بشأن قدرتها على هزيمة روسيا.

حقيقة أن زيلينسكي يحدث ضجيجا بشأن جلب أسلحة نووية من الولايات المتحدة هو مظهر خطير للغاية للطموح السياسي للحفاظ على بقائه بأي وسيلة، حتى من خلال المقامرة بمصير بلده وشعبه.

وفي يناير الماضي، أدانت شقيقة زعيم كوريا الشمالية المساعدة الأميركية لأوكرانيا، وقالت: "سنقف دائما في نفس ساحة المعركة مع الجيش والشعب الروسي".

من هي يو جونغ؟