وقالت الوزراة في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية إن:

مقاتلات صينية

وطائرة مسيرة عبرت خط المنتصف في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) .

أرسلت تايوان طائرات لتحذير الطائرات الصينية.

الأنظمة الصاروخية تراقب الطائرات الصينية.

يشار إلى أن تايوان، التي تقول الصين إنها جزءا من أراضيها على الرغم من اعتراضات الجزيرة، تشكو منذ سنوات من المهمات شبه اليومية للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة والتي غالبا ما تكون في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة دفاعها الجوي، بحسب رويترز.

وهددت بكين برد انتقامي لم تحدده إذا التقت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، وهي في رحلة حاليا للأميركتين، برئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي.

ومن المتوقع أن تلتقي به في لوس أنجلوس في طريق عودتها إلى تايبه هذا الشهر قادمة من أميركا الوسطى.

وكانت الصين قد أجرت مناورات حربية حول تايوان في أغسطس الماضي بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي تايبه، وواصلت الأنشطة العسكرية بالقرب من تايوان، وإن كان في نطاق محدود.

وقال مسؤول تايواني كبير مطلع على الخطط الأمنية بالجزيرة لرويترز الأسبوع الماضي إنه يستبعد أن تكرر الصين مثل هذه التدريبات الكبيرة، لكن تم اتخاذ جميع الاستعدادات تحسبا لأي رد فعل صيني "غير عقلاني".

وعلى نحو منفصل، عبرت 9 طائرات صينية خط المنتصف أمس الجمعة ونفذت دوريات تأهب للقتال، وهي ما قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها "تصرفات تتعمد إثارة حالة من التوتر" وتقوض السلام والاستقرار.