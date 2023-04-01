يشهد عدد سكان اليابان، البالغ أكثر من 125 مليون نسمة، تراجعا منذ 15 عاما، ويتوقع أن ينخفض إلى 86.7 مليونا بحلول عام 2060.

وتسبب تراجع عدد السكان وإصابة المجتمع بالشيخوخة في تداعيات هائلة على الاقتصاد وأمن الدولة في الوقت الذي تعزز فيه اليابان جيشها لمواجهة طموحات الصين الإقليمية.

ولمعالجة المشكلة، تقترح الخطة زيادة المساعدة المالية وزيادة الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال.