السفارة الجديدة الكائنة في بورت فيلا هي الخامسة التي تفتتحها الولايات المتحدة أو تعلن أنها ستبنيها في المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأميركية ”تماشيا مع استراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ، فإن الوجود الدبلوماسي الدائم في فانواتو سيسمح للحكومة الأميركية بتعميق العلاقات مع المسؤولين والمجتمع في فانواتو”.

وأَضافت ”من شأن إقامة السفارة الأميركية في بورت فيلا أن يسهل مجالات التعاون الثنائي المحتمل والمساعدة الإنمائية، بما فيها الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ”.

فضلا عن فانواتو، فتحت إدارة بايدن سفارة في جزر سليمان، وأعلنت عن خطط لفتح سفارات في المالديف وكيريباتي وتونغا. كما تحركت الإدارة لتعزيز العلاقات الوثيقة القائمة مع دول المحيط الهادئ الأخرى.