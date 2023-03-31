ووقع التدافع المميت عندما أصيب مئات الأشخاص بالذعر وبدؤوا في دفع بعضهم بعضا لالتقاط الطعام، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال مغيث هاشمي، المسؤول في جهاز الشرطة المحلية، إن بعضهم سقط بمجرى قريب للصرف الصحي.

وذكرت وسائل إعلام محلية في باكستان أن 11 شخصا في الأقل لقوا حتفهم في التدافع فيما أصيب آخرون.

وهذا هو أكثر أحداث التدافع دموية في مراكز توزيع الطعام الخاصة بشهر رمضان منذ بداية الشهر. وبهذا الحادث، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء عمليات التدافع في مراكز توزيع الطعام المجاني خلال شهر رمضان إلى 19 حالة منذ الأسبوع الماضي.

أطلقت باكستان، التي تعاني ضائقة مالية، مبادرة لتوزيع طحين مجاني على الأسر ذات الدخل المنخفض للتخفيف من تأثير التضخم القياسي والفقر المتزايد خلال شهر رمضان.

لكن الحشود تكدست في مراكز التوزيع خلال الأيام الأخيرة، بينما بلغ معدل التضخم الأسبوعي في البلاد 45 بالمائة، وهو معدل لم تشهده منذ استقلالها عن الاستعمار البريطاني عام 1947.